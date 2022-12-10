MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de 9 Aralık'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan dana ciğeri, tavuk ciğeri, kuzu ciğeri ve kaz ciğeri yapmalarını istediler.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yapılan ciğerleri tattıktan sonra kazanan takımı belirledi.

Kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de 9 Aralık 2022 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Eleme adayı belli oldu

Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Görkem kazandı. MasterChef Türkiye'de bu gecenin eleme adayı ise kırmızı takımdan Büşra oldu.