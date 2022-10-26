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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İşte yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve ilk eleme adayları..
    • 26.10.2022 - 09:19
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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Haftanın ilk oyununda mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için hünerlerini sergiledi.

    Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan haftanın ilk oyununda çeşitli pideler yapmalarını istediler. En başarılı pideleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

    İki takımın yaptığı pideleri tadan şefler haftanın ilk takım oyununu kazanan takımı açıkladı.

    Kazanan takım belli oldu

    Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi.

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları.. #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra olurken Büşra ilk eleme adayı olarak Burak Kaya'nın ismini verdi. İkinci aday ise takım oylaması sonucu Serpilay oldu.

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları.. #2

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları.. #3


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