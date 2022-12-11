ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef 4. eleme adayı

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef 4. eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Cumartesi akşamı oynanan oyun sonrası haftanın 4. eleme adayı belli oldu. İşte o isim..

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.

MasterChef Türkiye her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. 10 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen bölümde bu haftanın 4. eleme adayı belli oldu

Jüri üyesi olan şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yaptıkları değerlendirmeler sonucu bu haftanın son eleme adayını belirledi.

Bu haftanın ilk 3 eleme adayı Ayaz, Kıvanç ve Büşra olmuştu. İşte bugün akşam oynanan oyun sonrası potaya giren son isim..

4. Eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 10 Aralık Cumartesi akşamı oynanan oyun sonrası bu haftanın 4. eleme adayı olan isim Burak Kaya oldu.