MasterChef Türkiye’de eleme adayları belli oldu

Güney Kore mutfağından lezzetlerin sunulduğu gecede kırmızı takım birinci olurken, Esra ve Uğur eleme potasına girdi.

Masterchef Türkiye’de dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

İzmit’teki otomobil fabrikasına giden yarışmacılar, burada Güney Kore mutfağından lezzetleri katılımcılara sundu.

GÜNEY KORELİ MİSAFİRLER KIRMIZI TAKIMI BEĞENDİ

Çoğunluğu Güney Koreli misafirlerden oluşan 9 kişiye, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5’er çeşit yemek sundu.

Keyifli geçen yarış sonrası kazanan ise İstanbul’daki stüdyoda belli oldu. Toplamda 45 oyun 24’ünü alan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

Eleme potasına gidecek olan 2 yarışmacı ise mavi takımdan çıktı.

SERHAT BİRİNCİ OLDU, UĞUR’U SÖYLEDİ

Bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takımda ipi Serhat göğüsledi. Serhat, yemeği beğenilmeyen Uğur’u potaya gönderirken; son aday da oylamada belli oldu.

Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda en çok oyu alan Esra, haftanın son eleme adayı olarak potaya girdi.

ERAY İLE BARBAROS BİRBİRİNE GİRDİ

Oylama sırasında mavi takım yarışmacılarından Barbaros ile Eray’ın tartışması dikkat çekti.

Bu hafta oynanan 3 oyunun ardından eleme potası Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra’dan oluştu.