Dün akşam ekranlara gelen bölümde eleme potasına Sefa, Uğur ve Barbaros girdi. Elenen isim ise eski yarışmacıların da favori olarak gösterdiği Sefa Okyay oldu.

MasterChef Türkiye'de dün akşam ilk olarak kırmızı ve mavi takım Balkan mutfağı yemeklerini yapmak için karşı karşıya geldi.

Bu turda yarışmacılar Şile paprika, Tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan ve kaymaçina hazırladı.

Şeflerin yarışmacılara yapılması için verdiği sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı. Dokunulmazlık oyununun sonunda kazanan Emir, Eray ve Özgül’den oluşan kırmızı takım oldu.

Böylece 3 isim, MasterChef'te ilk 5'e girdi.

Kırmızı takımın kazanmasıyla, mavi takımda bulunan 3 isim de eleme potasına girmiş oldu.

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu ViDEO





SEFA’NIN MASTERCHEF RÜYASI BİTTİ

Potada Serhat, Sefa ve Barbaros karşı karşıya geldi. Yarışmacılar Danilo Şef’in imza tabağı olan Tournedos Rossini hazırlamak için mücadele verdi.

Eleme potasından yaptığı yemekle kurtulan ilk isim Barbaros oldu.

Sonrasında yarışmaya veda eden isim açıklandı. Verilen yemeği en başarısız şekilde yapan Sefa’nın, MasterChef rüyası bitti.

"GÖZÜM ARKADA DEĞİL"

MasterChef'e veda eden Sefa, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sefa Okyay, “İki yıldır bu programı izliyordum. Buraya gelip o samimiyeti yaşadığımda beni hayatta çok ileri götürdü. Buraya gelmeden önce aşçılık kariyeri olan biri değildim. Aileme destek olmak için farklı sektörlerde de çalıştım. Arkadaşlarımdan belki pratik olarak çok düşük seviyeydim. Yedeklerden geldim. Gözüm arkada değil.” dedi.

24 yaşında aşçı, bazı dönemlerde programa katılan eski yarışmacıların da favorisiydi.