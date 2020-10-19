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    MasterChef Türkiye’de elenen isim Didem oldu

    Mehmet Şef’in imza tabağı olan levreği az pişiren yarışmacı, oy birliği ile elendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:54
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    MasterChef Türkiye’de elenen isim Didem oldu

    MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı.

    Emir, Uğur, Esra, Tanya, Özgül ve Didem’in potada yarıştığı gecede, ilk olarak şefler tavuk ciğerinin ana ürün olarak kullanıldığı yaratıcı bir yemek yapılmasını istedi.

    Danilo, Somer ve Mehmet Şef verilen sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

    EN BAŞARILI TABAĞI EMİR YAPTI

    Gecenin en başarılı yemeği Emir'in tabağı seçildi. Emir'in ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler sırasıyla Uğur ve Esra oldu.

    İki aşamalı olan eleme gecesinin son turuna Tanya, Didem ve Özgül kaldı.

    MasterChef Türkiye'de elenen isim Didem oldu İZLE

    ÖZGÜL VE TAHYA KURTULDU, DİDEM ELENDİ

    Bu turda ise yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza tabağı olan levrek yapmaları istendi. Son 3’ün kaldığı potadan ilk olarak Özgül kurtuldu.

    Büyük heyecanın yaşandığı eleme gecesinde pişmeyen balık yapan Didem Devay, yarışmaya veda eden isim oldu.

    MasterChef Türkiye’de elenen isim Didem oldu #1

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