Masterchef Türkiye’de elenen isim Duygu oldu

Kendi yemeğini sabote eden yarışmacı, şeflerden özür dileyerek, akademik kariyerine devam etmek istediğini, bu nedenle bilerek hata yaptığını itiraf etti.

MasterChef Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı.

İlk tur elemesi sonrasında Esra, Uğur ve Eray yarışmada kalmayı garantilerken, sonraki tura Didem, Duygu ve Sefa kaldı.

Yarışmacılar, Danilo Şef'in özel tarifi olan balık ekmek yemeğini en güzel şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Verilen 40 dakikalık sürenin ardından tadıma geçildi.

İlk olarak şeflerin önüne yemeğini koyan Duygu, hem onları hem de izleyenleri büyük bir şaşkınlığı uğrattı.

YEMEĞİ KASITLI OLARAK KÖTÜ YAPTI

Yemeğine aşırı tuz atan yarışmacıya ilk tepkiyi ise Mehmet Şef verdi. Mehmet Şef, “Kızım nasıl bir tuz attın buna? Bu kadar tuz atılır mı yemeğe?” diyerek lokmasını ağzından peçete yardımıyla çıkardı.

3 yemeği de tadımdan geçiren şefler, sonrasında aralarında bir değerlendirme yaparak Duygu'nun kasıtlı olarak yemeği kötü yaptığı konusunda fikir birliğine vardı.

Konuyla ilgili konuşan Somer Şef, “Şeflerin ortak fikri bu. Burada iki tane hatalı tabak var, ancak bir tane de kasıtlı olarak hatalı yapılmış tabak var. Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan var mı?" diye sordu.

MasterChef yarışmacısı kendi yemeğini sabote etti İZLE

İTİRAF ETTİ

Bir süre duraksayan Duygu Acarsoy ise itirafta bulundu ve bilerek yemeği kötü yaptığını söyledi.

Duygu, "Ben bir akademisyenim. Akademik kariyerim ağır bastı. Bilerek ve isteyerek hata yaptım" dedi.

Bu sözler sonrasında Duygu, MasterChef Türkiye'den elendi.

“BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİNİZ”

Elendikten sonra şeflerden özür dileyen Duygu , “Bugünkü tabak, tam benlik bir tabaktı. Çok kolay bir tabak geldi. Ama bir karar vermek zorundaydım. 35 yaşındayım, hayatımı en iyi şekilde idame ettirmek istiyorum. İçim acıyarak, buradan gidiyorum. Size çok minnettarım. Bana çok şey öğrettiniz. Bugünkü tabak için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.