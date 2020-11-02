- Haberler
- Medya Haberleri
- MasterChef Türkiye'de elenen isim Tanya oldu
MasterChef Türkiye'de elenen isim Tanya oldu
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 14:19
- Güncelleme : 02.11.2020 - 14:40
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.
Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından Tanya, Serhat, Furkan, Barbaros, Eray ve Uğur eleme potasına girdi.
TRABZON HURMASI İLE BAŞARILI ERAY OLDU
6 yarışmacı ilk olarak Trabzon hurmasından yaratıcı bir yemek yaparak, şeflerin beğenisine sundu. Bu oyunda en başarılı tabağı hazırlayan Eray olurken, onu Serhat ve Barbaros takip etti.
Böylece MasterChef final eleme oyununa Tanya, Furkan ve Uğur kaldı.
MasterChef Türkiye'de Tanya ağlayarak veda etti İZLE
İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE VERİLDİ
Gecenin son oyununda ise yarışmacılara 75 dakika süre verildi. Bu süre, bugüne kadarki tüm yarışmalar arasında verilen en fazla süre olarak kayıtlara geçti.
Yarışmacılardan 75 dakikada Somer Şefin imza tabağı olan "Toprak Ana" adlı yemeği yapmaları istendi.
TANYA VEDA ETTİ
Fazlasıyla teknik gerektiren, yapılışı oldukça zor bu yemek için yarışmacılar kolları sıvadı ve Somer Şef'in yaptığına en yakın tabağı çıkarmaya çalıştı.
Süre bitiminde hazırlanan tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Bu turda Furkan birinci olurken; Tanya Kilityakalı, MasterChef Türkiye’ye 11’nci haftada veda eden isim oldu.