MasterChef Türkiye'de elenen isim Tanya oldu

11’inci haftanın elenen ismi oynanan kritik final oyunu sonrası belli olurken, gecede haftanın eleme adayları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından Tanya, Serhat, Furkan, Barbaros, Eray ve Uğur eleme potasına girdi.

TRABZON HURMASI İLE BAŞARILI ERAY OLDU

6 yarışmacı ilk olarak Trabzon hurmasından yaratıcı bir yemek yaparak, şeflerin beğenisine sundu. Bu oyunda en başarılı tabağı hazırlayan Eray olurken, onu Serhat ve Barbaros takip etti.

Böylece MasterChef final eleme oyununa Tanya, Furkan ve Uğur kaldı.

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İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE VERİLDİ

Gecenin son oyununda ise yarışmacılara 75 dakika süre verildi. Bu süre, bugüne kadarki tüm yarışmalar arasında verilen en fazla süre olarak kayıtlara geçti.

Yarışmacılardan 75 dakikada Somer Şefin imza tabağı olan "Toprak Ana" adlı yemeği yapmaları istendi.

TANYA VEDA ETTİ

Fazlasıyla teknik gerektiren, yapılışı oldukça zor bu yemek için yarışmacılar kolları sıvadı ve Somer Şef'in yaptığına en yakın tabağı çıkarmaya çalıştı.

Süre bitiminde hazırlanan tabaklar şeflerin beğenisine sunuldu. Bu turda Furkan birinci olurken; Tanya Kilityakalı, MasterChef Türkiye’ye 11’nci haftada veda eden isim oldu.