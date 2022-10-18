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    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

    MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.Mavi takım kaptanlığını hangi yarışmacı kazandı.İşte merak edilenler..
    • 18.10.2022 - 09:08
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    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Kıyasıya bir heyecanın yaşandığı oyunda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbiriyle yarıştı.

    Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şeçtiği yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isim MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu.

    Peki MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları nasıl oluştu.İşte MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadrosu..

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar.. #1

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanları belli oldu.Kaptanlık oyununu kazanan Büşra mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığı için Tolga'yı seçti.

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar.. #2

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar.. #3

    Takımlar belli oldu

    Yeni haftada mücadele edecek mavi ve kırmızı takım belli oldu.İşte bu haftanın takımları..

    Mavi Takım

    Büşra (Kaptan)

    Gamze

    Burak Kaya

    Serpilay

    Tayfun

    Görkem

    Ayaz

    Burak

    Kırmızı Takım

    Tolga (Kaptan)

    Metin

    Atike

    Kıvanç

    Yağız

    Barış

    Fatma Nur


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