MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.Mavi takım kaptanlığını hangi yarışmacı kazandı.İşte merak edilenler..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Kıyasıya bir heyecanın yaşandığı oyunda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbiriyle yarıştı.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şeçtiği yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isim MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Peki MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları nasıl oluştu.İşte MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadrosu..

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanları belli oldu.Kaptanlık oyununu kazanan Büşra mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığı için Tolga'yı seçti.

Takımlar belli oldu

Yeni haftada mücadele edecek mavi ve kırmızı takım belli oldu.İşte bu haftanın takımları..

Mavi Takım

Büşra (Kaptan)

Gamze

Burak Kaya

Serpilay

Tayfun

Görkem

Ayaz

Burak

Kırmızı Takım

Tolga (Kaptan)

Metin

Atike

Kıvanç

Yağız

Barış

Fatma Nur