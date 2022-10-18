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- MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..
MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..
- 18.10.2022 - 09:08
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Kıyasıya bir heyecanın yaşandığı oyunda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbiriyle yarıştı.
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şeçtiği yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isim MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu.
Peki MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları nasıl oluştu.İşte MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kadrosu..
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanları belli oldu.Kaptanlık oyununu kazanan Büşra mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığı için Tolga'yı seçti.
Takımlar belli oldu
Yeni haftada mücadele edecek mavi ve kırmızı takım belli oldu.İşte bu haftanın takımları..
Mavi Takım
Büşra (Kaptan)
Gamze
Burak Kaya
Serpilay
Tayfun
Görkem
Ayaz
Burak
Kırmızı Takım
Tolga (Kaptan)
Metin
Atike
Kıvanç
Yağız
Barış
Fatma Nur