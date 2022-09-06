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    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu oynandı.İşte kazananlar ve yeni takımlar..
    • 06.09.2022 - 12:35
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    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan 62. bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı.Mavi ve kırmızı takımın kaptanlarının belli olacağı oyun nefes kesti.

    Yarışmacılar kaptan olabilmek için hünerlerini sergilerdi ve şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.Kaptanların belli olmasının ardından mavi takım ve kırmızı takım seçmeleri yapıldı.

    Kaptanlık oyununda yarışmacılar sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan ıslak hamburgeri en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle yarıştı.Vural ve Kaan kaptanlık düellosuna son ikiye kalarak kozlarını paylaştı.

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Bu hafta mavi takım kaptanı olan isim Kaan oldu.

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar.. #1

    MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı takıma kaptanlık yapacak isim Melih oldu.

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar.. #2

    Takımlar belli oldu

    Kaan'ın oluşturduğu mavi takım Çağatay, Kıvanç, Tayfun, Barış, Görkem, Gamze, Ayaz ve  Fatma Nur..

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar.. #3

    Melih'in kaptan olduğu kırmızı takım Metin, Büşra, Yağız, Vural, Serpilay, Burak, Kaya, Dilan ve  Burak oldu..

    MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kim kazandı! İşte yeni takımlar.. #4


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