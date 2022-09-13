MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni hafta takımları..

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni hafta takımları..

Yeni sezonun 4. kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Peki mavi takım kaptanlığını hangi isim kazandı.İşte bu haftanın kaptanları..

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Bu sezonun 4. kaptanlık oyunu büyük heyecana sahne olurken mavi takım kaptanının kim olacağı büyük merak konusu oldu.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu hafta kaptanlık oyununda yarışmacılardan kazandibi tatlısını yapmalarını istediler.En başarılı kazandibi tatlısını yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu.

Peki 69. bölümde ekranlara gelen kaptanlık oyununu kim kazandı.İşte mavi takım kaptanı olan o isim..

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları belli oldu.Bu hafta mavi takım kaptanlığını kazanan isim Büşra oldu.

Mavi takım kaptanı olan Büşra kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Barış'ı seçti.Bu hafta kırmızı takım kaptanlığını Barış yapacak.

Yeni takımlar belli oldu

Büşra'nın kaptan olduğu mavi takım Çağatay, Tayfun, Gamze, Kaan, Görkem, Burak Kaya, Serpilay ve Burak'tan oluşuyor.

Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım Metin, Kıvanç, Vural, Yağız, Atike, Melih, Ayaz ve Fatma Nur'dan oluşuyor.