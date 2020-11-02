MasterChef Türkiye'de kim elendi? 1 Kasım 2020 MasterChef'e veda eden isim

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 1 Kasım 2020 MasterChef'e veda eden isim

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen 90. bölümünde, bir yarışmacı hayallerine veda etti.

MasterChef'te bu hafta elemeye kalan 6 yarışmacı, ilk turda kendilerine verilen Trabzon hurması ana ürünüyle yemek yaparak yarıştı.

İlk turda 3 isim elenmekten kurtuldu. İkinci turda ise yarışmacılar Somer Şef'in imza yemeğini yaparak yarıştı.

Şeflerin ortak kararıyla elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

İLK TURDA KİMLER GEÇTİ?

Eleme heyecanının yaşandığı gecede şefler potada olan 6 isimden Trabzon hurmasından yaratıcı yemek yapmasını istedi. Serhat, Tanya, Furkan, Eray, Barbaros, Uğur Trabzon hurmasından çeşitli yemek yapmak için mücadele verdi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Eray'ın seçildi. Eray'ın ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler Serhat ve Barbaros oldu.

ELEME OYUNUNA KALAN İSİMLER

Masterchef'te 1 Kasım 2020 Pazar günü eleme gecesi TV8 ekranlarında geldi. Eleme adayları Tanya, Uğur, Eray, Serhat, Barbaros ve Furkan olarak yarıştılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Uğur ve Tanya'nın tabaklarını değerlendiren şefler elenen ismin Tanya olduğunu açıkladı. Tanya gözyaşlarına boğuldu.

TANYA’NIN BABASINDAN PAYLAŞIM

Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun"