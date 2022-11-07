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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? 6 Kasım MasterChef Türkiye elenen yarışmacı hangisi?

    TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu oynandı. İşte programa veda eden o isim..
    • 07.11.2022 - 09:16
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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? 6 Kasım MasterChef Türkiye elenen yarışmacı hangisi?

    MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden ismin belirleneceği oyun nefes kesti. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim gözyaşlarına hakim olamadı.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay ve Barış olmuştu.

    Bu altı yarışmacı programa devam edebilmek için dün birbirleriyle yarıştı. Tezgah başında tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından bir tanesi MasterCef Türkiye'ye veda etti.

    Peki MasterChef Türkiye'de rakiplerinden daha başarısız olarak elenen yarışmacı kim oldu? Yarışmayı takip edenler internette konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı..

    MasterChef Türkiye de kim elendi? 6 Kasım MasterChef Türkiye elenen yarışmacı hangisi? #1

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden yarışmacı kırmızı takımdan Serpilay oldu.

    MasterChef Türkiye de kim elendi? 6 Kasım MasterChef Türkiye elenen yarışmacı hangisi? #2


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