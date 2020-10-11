MasterChef Türkiye’de kırmızı takım oyun kazanamadı

Mavi takımın 3-0 kazandığı haftada, kırmızı takımdaki 7 yarışmacıdan Eray hariç hepsi eleme potasına girdi.

MasterChef Türkiye’de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Adana'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

1 SAAT İÇERİSİNDE ADANA’NIN EN MEŞHUR YEMEKLERİNİ HAZIRLADILAR

Gastronominin önde gelen şehirlerinden olan Adana’da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları konuklara birbirinden lezzetli yemekler hazırlamak için kolları sıvadı.

Şefler yarışmacılardan; şehrin meşhur yemekleri olan yüksük çorbası, peynirli sıkma, sarımsaklı köfte, Adana kebap ve Karakuş tatlısını 1 saat içerisinde yapmalarını istedi.

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MAVİ TAKIM 3-0 KAZANDI

Süre sonunda MasterChef 2020'nin özel konukları yemeklerin tadımını yaptı ve beğendikleri yemeklere göre oylarını kullandı. Şefler, kullanılan oyları tek tek açarak hangi yemekte hangi takım daha başarılı olduğunu açıkladı.

Açıklanan oylar sonucunda MasterChef'te dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Ve böylece Esra’nın kaptanlığını yaptığı mavi takım, haftayı 3-0 galibiyetle kapattı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ERAY KAZANDI

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdaki 4 kişi eleme adayı olunca, bireysel dokunulmazlık için mutfağa Eray, Sefa ve Ebru girdi.

Bu üç yarışmacıdan soğanın ana malzeme olarak kullanıldığı yaratıcı bir yemek yapmaları istendi.

3 yarışmacı da hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Buna göre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eray oldu.

7 YARIŞMACIDAN 6’SI POTADA

Böylelikle geçtiğimiz haftayı 3 mağlubiyetle kapatan kırmızı takımda eleme potasında Eray hariç; Serhat, Walison, Berker, Tanya, Sefa ve Ebru yer aldı.