MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar! Yarışmacı Rüstem Kömürcü fenalaştı

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de eleme turu devam ederken, stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Fenalaşan yarışmacı Rüstem Kömürcü'nün yardımına şefler koştu. İşte o anlar..

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, jüri koltuğunda ise dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye 2021'de ilk tur elemeleri hızla devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayımlanan 3. bölümünde ilk tur aşamasında şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, deniz levreği yaptı. Aşçılık yapan yarışmacı, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM"

''Kendimi iyi hissetmiyorum." diyen Rüstem Kömürcü, güçlükle tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

YARDIMINA ŞEFLER KOŞTU

Bayılmak üzere olan Rüstem Kömürcü'nün yardımına Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna koştu. Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına giren Mehmet Şef ve Danilo Şef, stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı yaşadıklarını, "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an." sözleriyle anlattı.

BİR ÜST TURA ÇIKAMADI

Bir süre sonra sağlık durumu normale dönen yarışmacı, şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamazken Somer Sivrioğlu, yarışmacıdan seneye tekrar Masterchef'e katılmasını istedi.