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    MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyacanı yaşandı.Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştı..
    • 27.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:49
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    MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.Dün ekranlara gelen bölümde yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için yarıştı.

    Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan mascarpone peyniri ve biscotti savoiardi malzemeleri ile tiramisu yapmalarını istedi.

    Yarışmacıların yaptıkları tiramisuları tadan şefler en çok beğendikleri iki tabağın sahibi olan Büşra ve Çağatay'ı son ikiye seçerek kaptanlık oyununu oynadılar.

    MasterChef Türkiye de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #1

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Kaptanlık oyununu kazanan Çağatay mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığı için Ayaz'ı seçti.

    MasterChef Türkiye de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #2

    MasterChef Türkiye de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #3

    Takımlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de haftanın takımları belli oldu.

    Mavi Takım

    Çağatay (Kaptan), Büşra, Tayfun, Kaan, Görkem, Atike, Tolga, Şule ve Fatma Nur

    Kırmızı Takım

    Ayaz (Kaptan), Gamze, Metin, Burak Kaya, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış ve  Burak

     



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