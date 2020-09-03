MasterChef Türkiye'de Mavi Takım'ın eleme adayları belli oldu

Dokunulmazlığı kazanan Barbaros, Berker'in adını verirken, yarışmacıların çoğunluğunun oyunu alan Ebru, bir diğer eleme adayı olarak potaya girdi.

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci oyununu kazanan takım belli oldu.

Mavi ve Kırmızı Takım’ın yarışmacıları çölyak hastaları için en lezzetli 5 yemeği; Mehmet, Danilo ve Somer şefin beğenisine sundu.

Yemekleri değerlendiren şefler, Kırmızı Takım’ın yaptığı ürünleri daha çok beğenerek yarışmayı 3-2 kazandıklarını açıkladı.

BARBAROS DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Oyunu kaybeden Mavi Takım ise dokunulmazlık için yarıştı.

En lezzetli tabağı yapan Barbaros, ilk eleme adayı olarak Berker’in ismini verdi. Konsey de ise beklenmeyen bir isim çıktı.

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“BEKLEDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ”

Takım arkadaşlarının oyunu alarak potaya giren isim Ebru oldu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacı, “Çok da beklediğim bir şey değildi. Yapacak bir şey yok, galiba potaya girip toparlanmam gerekiyor.” diye konuştu.

2 ADAY DAHA ÇIKACAK

Bu sonuçla birlikte potada yarışacak olan 4 isim de ortaya çıkmış oldu.

Kırmızı Takım’dan Özgül ve Duygu ile Mavi Takım’dan da Berker ve Ebru bir sonraki turdan çıkacak 2 eleme adayını beklemeye başladı.