MasterChef Türkiye'de Kaan'ın başına gelen kaza izleyenleri korkuttu

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk potaya giden ismi oylama sonucu belli oldu.

Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıyasıya mücadele etti ve dokunulmazlık alan takım şefler tarafından belirlendi.

Danilo Şef günün menüsü açıkladı ve bu yemeğin MasterChef'te ilk kez yapıldığını söyledi.

İLK KEZ YAPTILAR

Danilo Şef, Passeteli'nin daha önce hiç yapılmadığını ve çok farklı ve değişik bir yemek olduğunu anlattı.

Menüde yer alan diğer yemekler ise şu şekilde sıralandı:

"Carciofi Alla Romana, Fettucine Alfredo, Osso Buca Alla Milanese ve Torta Della Nonna."

KAAN PARMAKLARINI KESTİ

Yarışmacılar bu zor menüde şeflerden tam puan almak için kıyasıya yarışırken talihsiz bir olay yaşandı.

Parmaklarını kesen Kaan'a sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

Büyük talihsiz yaşayan yarışmacıya herkes çok üzüldü.

YARIŞMAYA DEVAM ETTİ

Müdahalenin ardından Kaan yarışmaya devam etti.

Öte yandan gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan isim Emre oldu.

Yapılan oylamada ise en fazla oyu alan Kaan, haftanın ilk eleme adayı olarak seçildi.