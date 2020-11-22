MasterChef Türkiye’de, Uğur diskalifiye edildi

Geçtiğimiz yıllarda Twitter üzerinden küfürlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan yarışmacının diskalifiye edildiğini Acun Ilıcalı duyurdu.

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz Deniz’in, geçmişte Twitter üzerinden küfürlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım’a küfürler savuran Uğur’un yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı.

Ilıcalı, MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı.

“YARIŞMAYLA İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR”

Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.”

EN SON KATAR’DA ÇALIŞTI

Yarışmaya Antalya’dan katılan ve 26 yaşında olan Uğur Yılmaz Deniz, en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalıştığı belirtilmişti.