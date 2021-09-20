MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı elendi

Eleme heyecanının yaşandığı hafta sonu finalinde Mehmet Şef’in imza tabağını istenilen gibi yapamayan Tunahan, yarışmaya veda eden isim oldu.

MasterChef Türkiye'de Hasan, Tunahan, Burcu, Azize, Ateş ve Mustafa arasında eleme heyecanı yaşandı.

Eleme gecesinde hurma, kayısı, pirinç gibi besinlerle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

POTADAN ÇIKAN İLK 3 İSİM

Yaptıkları yemeklerle jürinin karşısına çıkan 6 isimden Azize, potadan kurtulan ilk yarışmacı oldu.

Sonrasında Burcu ve Hasan da jüri üyelerinden geçerli notları alarak eleme potasından çıkmayı başardı.

MasterChef'te elenen isim Tunahan oldu VİDEO

TUNAHAN GİTTİ

Eleme potasında sona kalan 3 yarışmacı ise gitmemek için ter döktü.

Mehmet Şef'in “Gece Gibi Siyah” adlı imza tabağını yapmaya Tunahan, Mustafa ve Ateş’ten yarışmaya veda eden isim Tunahan Ak oldu.

“MAALESEF YEMEKLER YARIŞIYOR”

Bugüne kadar MasterChef izleyicilerinin gönlünde taht kuran isimlerden biri olan Tunahan için Mehmet Şef de duygusal bir konuşma yaptı.

Mehmet Şef “Genç bir adamın ümitlerini yeşertmek burada yapılacak bütün yemeklerden daha değerlidir. Biz birine ümit verebiliyorsak bütün programa değer. Çok zeki bir adamsın. Hayata tutunmaya çalışan bir adamsın. Ama Masterchef Türkiye'de maalesef yemekler yarışıyor. Hayat yolu taşlık ve kayalıklarla doludur. Biz yeterli ümidi verdiğimizi düşünüyoruz.” dedi.

“GÜLEREK ALDIĞIM BU ÖNLÜĞÜ GÜLEREK TESLİM ETMEK İSTİYORUM”

Gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı ise “Benim için beklenmedik yolculuktu, burada bitmesini istemezdim. Hayatı da zamanında yeterince ciddiye aldığım da ve uçmak istediğimde kanatlarımı kırdılar. Bu maskeyi toplumun baskısıyla oluşturdum. Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum; bu ülkenin gençlerine şans versinler ve o şans verildiğinde neler yapılabileceğini seyretsinler. Ailem benim şampiyon olacağıma inanıyordu ama benim inanmamamın sebebi insanlardan başka bir şey değildi. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.” diye konuştu.