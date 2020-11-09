MasterChef Türkiye’ye Furkan veda etti

Başarılı tatlılarıyla tanınan yarışmacının gidişi, hüzünlü anlara sahne oldu.

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı.

3 yarışmacının direkt katıldığı eleme potasında kıyasıya bir rekabet vardı.

Mehmet Şef’in imza tabağı olan ‘Kaz Ciğeri Terrine’ yemeğini çıkarmak için potada olan Furkan, Barbaros ve Uğur kendilerine verilen süre içerisinde en lezzetli tabakları yapmak için kolları sıvadı.

EKMEĞİ HAMUR KALDI

Yarışmanın sonunda Mehmet Şef’in tabağına en yakın lezzeti tutturan Uğur potadan birinci olarak çıktı.

Şeflerin ikinci kez takım yaptığı gecede ekmeği hamur kalan Furkan, hayallerine veda etti.

VEDASI HERKESİ ÜZDÜ

Takımlara genellikle ilk seçilen ve yaptığı tatlılarla adından söz ettiren Furkan’ın vedası, hüzünlü anlara sahne oldu.

"Ben buraya her zaman hayırlısı olsun diye geldim." diyen Furkan'a bir dönem gerilim yaşadığı Mehmet Şef’ten bir itiraf geldi.

EMİR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef, "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." dedi.

Öte yandan Furkan’ın yakın arkadaşı Emir de gözyaşlarına hakim olamadı.