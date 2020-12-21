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    MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

    Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasında kıran kırana geçen eleme oyununda beyaz önlüğü giyemeyen isim Eray olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 07:55
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    MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı.

    İki aşamalı yapılan elemede ilk olarak beyaz önlüğü giyecek olan ikinci isim belirlendi.

    Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından eleme potasında olan Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül’den şalgamın ana malzeme olarak kullanıldığı yaratıcı bir yemek yapılması istedi.

    4 yarışmacı ilk olarak bu yemek için ter döktü.

    BARBAROS İKİNCİ OLARAK BEYAZ ÖNLÜĞÜ GİYDİ

    Yarışmacıların yaptığı ürünleri tadan jüri şefler, ilk bölümün en başarısız tabağını Eray'ın yaptığını açıkladı.

    Eray'ın ardından Serhat ve Özgül’ün isimleri açıklandı.

    Böylelikle Emir'den sonra beyaz önlüğü kazanan ikinci isim Barbaros oldu.

    MasterChef Türkiye ye veda eden isim belli oldu #1

    ERAY ELENDİ

    Daha sonra son eleme oyununa geçildi.

    Somer Şef'in hazırladığı ürüne Eray, Serhat ve Özgül arasından en yakın yemeği yapan ilk isim tadımlar sonrasında Serhat seçildi ve üçüncü beyaz önlüğü giyen isim oldu.

    Son 2'ye kalan Eray ve Özgül arasında ise dördüncü beyaz önlüğü Özgül giydi.

    Böylece Erey MasteChef'ten elenerek yarışmaya veda eden son isim Eray Aksungur oldu.

    MasterChef Türkiye ye veda eden isim belli oldu #2

    MasterChef Türkiye ye veda eden isim belli oldu #3

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