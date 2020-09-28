MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Celal oldu

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Celal oldu

Eleme gecesinde Celal gözyaşlarına boğulurken, Somer Şef’in hediyesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

4 kırmızı, 2 mavi takım oyuncusunun mücadele ettiği eleme turunda şefler yarışmacılardan bıldırcın yemeği yapmalarını istedi.

Yaratıcılık oyununda en başarılı yemeği yapan Özgül, Eray ve Ayyüce eleme potasından çıktı. Barbaros, Esra ve Celal ise son üçe kaldı.

MEHMET ŞEF’İN İMZA TABAĞINI EN İYİ ESRA YAPTI

Bir kez daha mutfağa giren Esra, Barbaros ve Celal, Mehmet Şef'in imza tabağı olan Mastik Sponge’u yapmak için yarıştı.

Oldukça zorlu geçen yarışmanın ardından 3 isim de tabağını tamamladı.

Mehmet Şef’in tabağına en yakın tabağı yapan Esra, MasterChef Türkiye macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı.

Sona ise Celal ve Barbaros kaldı. Şeflerin tadım sonrası aldıkları ortak karar sonucu elenen yarışmacı Celal oldu.

MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül bölümünde elenen isim Celal İZLE

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İsmi açıklanınca gözyaşlarını tutamayan Celal, duygularını anlatmaya çalıştı.

Genç aşçı, “O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız, yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey… Keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.” dedi.

CELAL’E SARILIP, VEDA ETTİLER

Bugüne kadar pandemi dolayısıyla hiçbir yarışmacıya sarılarak veda etmeyen şefler, bu kuralı Celal’in duygusallığı karşısında bozdu.

Bu arada Somer Şef de uğur getirmesi için kolyesini Celal’e verdi.