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    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu

    Danilo Şef'in imza tabağı ‘Ruby’yi en başarısız yapan yarışmacı olan Esra, gözyaşlarıyla yarışmadan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 10:03
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    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu

    MasterChef Türkiye’nin dün akşam ekrana gelen 100’üncü bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

    Mavi takım ve kırmızı takım üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşılaştı.

    KARADENİZ MUTFAĞINDAN YEMEKLER

    Haftanın son takım oyununda takımlar, Karadeniz mutfağından yemekler yaparak yarıştı. 45 dakikada yarışmacılardan sarambula, siron, hamsili köfte, hamsikoli ve pepeçura yapmaları istendi.

    Süre bitiminde şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı.

    Yapılan beş yemekten üçünde daha başarılı olan kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazandı.

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu ViDEO

    SERHAT DOKUNULMAZ OLDU

    Bireysel dokunulmazlığı mavi takım yarışmacıları oynadı.

    Oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet Şef'in özel tarifi ile surf and turf yemeği oldu. Beş yarışmacı, Mehmet Şef'in tarif ettiği ve gösterilen şekilde yemeği yapmaya çalıştı.

    Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin en başarılı yarışmacısını açıkladı. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Serhat oldu.

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #1

    ESRA SON ELEME ADAYI OLARAK POTAYA GİRDİ

    MasterChef’in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu.

    Dün akşam dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #2

    YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM ESRA OLDU

    Eleme adayları Eray, Barbaros ve Esra kritik oyunda karşı karşıya geldi.

    Bu oyunda da yarışmacılardan istenen yemek, Danilo Şef'in imza tabağı ‘Ruby’ oldu. Oyunda verilen 45 dakikalık sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti.

    Sonrasında oy birliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre, eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu.

    Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen isim Esra Tokelli oldu.

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #3

    HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

    MasterChef'ten elenen Esra, gözyaşlarına boğuldu.

    Şefler de Esra’nın vedasında duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.

    Konuşmakta zorluk çeken Esra, sonrasında arkadaşlarına da veda ederek, yarışmadan ayrıldı.

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #4

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #5

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #6

    MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Esra oldu #7

    ESRA TOKELLİ BİYOGRAFİSİ

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