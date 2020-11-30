MasterChef Uğur kimdir? Uğur Deniz Yılmaz neden diskalifiye edildi, ne söyledi?

Masterchef Türkiye 29 Kasım 2020 eleme gecesine Uğur Yılmaz Deniz'in vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gözyaşları içinde yarışmadan ayrılan Uğur, neden diskalifiye edildi, neler söyledi...

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada Uğur Yılmaz'ın diskalifiye edildiği geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Dün akşam ekranlara gelen eleme gecesinde veda konuşması yapan Uğur Deniz Yılmaz, sosyal medyaya damga vurdu.

Peki MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur kimdir? İşte MasterChef Uğur diskalifiyesi hakkında ayrıntılar...

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır.

Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye edildi.

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz, ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

UĞUR'UN VEDA KONUŞMASI

'Buraya gelmeye yüzüm yoktu' diyen Uğur, ağlayarak şunları söyledi:

"2012'de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle şeyler yoktu. Ailevi problemler yaşamıştım. O yüzden saldırgandım ve her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyor insan pişmanım. Acun medyadan ve herkesten özür diliyorum."

Konuşması boyunca ağlayan Uğur, bir noktada dayanamadı ve arkasını dönüp başını masaya dayadı ve hıçkırıklarla ağladı. 'Ailemin yüzüne nasıl bakacağım' diyen Uğur şunları söyledi:

"O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum şef ben. Ben herkesin tanıdığı gerçek Uğur'u göstermek isterdim. Geçmişime sinirliyim. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim. Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmamam. Herkesten, ailemden sizlerden özür diliyorum..."