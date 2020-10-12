MasterChef Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmasına bu hafta veda eden Walison Fonseca ile ilgili sorular merak ediliyor.

Walison Fonseca, sempatik tavırları ve az Türkçesi ile MasterChef Türkiye’nin en dikkat çeken yarışmacısıydı. Birçok ülkeyi gezen, oyunculuk ve modellik yapan Walison, ülkemize duyduğu ilgi üzerine gelmiş. Sonrasında aşkı bulan ve evlenen Walison, dün akşam MasterChef'ten elendi.

WALISON FONSECA KİMDİR?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. 4'ten fazla ülkede yaşamış Walison Fonseca İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir. Fonseca, 1.88 boyunda ve 81 kilodur.

WALISON FONSECA EŞİ KİM?

Walison'u Türkiye'ye getiren sebep ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde insragramın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığını bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın, 11 yaşında "Amaya" adında da bir çocuğu vardır.