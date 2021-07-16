MasterChef yarışmacısı kanlar içerisinde kaldı, çığlık attı! 'Bu kan durmaz'

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde, yarışmacı Bozbey Muratcan, stüdyoda korku dolu anlar yaşattı. Yarışmacı, soğan dolması yaparken elini kesti.

Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Üçlü düellolara devam edilen MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 15. bölümünde Bozbey Muratcan, Rumeysa Sara ve Dilara, soğan dolması yemeği için mücadele etti.

Heyecanın tavan yaptığı stüdyoda soğan dolması yemeği, yarışmacıları epey zorladı. Yarışmacılar zamanlamada sorun yaşarken dolma yapımı esnasında korku dolu anlar yaşandı.

Büyük bir talihsizlik yaşayan Bozbey, doğrama yaptığı esnada ani bir hareketle elini kesti. Yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı.

Şefler ve sağlık görevlisi, yarışmacıdan yemeği bırakmasını isterken, Bozbey ise yemek yapmaya devam etti. ''Bu kan durmaz'' denilen ve çağrılan sağlık görevlisinin müdahalesi sırasında çığlıklar atan Bozbey yine de mücadeleyi bırakmadı.

HIRS YAPTI

Olay öncesi, Mehmet Şef yarışmacılardan Bozbey'e, "20 dakika var hala iç yapıyorsun" diye bir eleştiride bulundu. Şefin yorumunun ardından hırs yapan yarışmacı Bozbey Muratcan, yemeğini hazırlarken adeta gaza bastı ve büyük bir talihsizlik yaşadı.

Hızlı bir şekilde doğrama işlemi yapan Bozbey, ani bir hareketle elini kesti. Yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sağlık ekibinin pansumanı sırasında elinin acısıyla çığlıklar atan yarışmacı, kanlar içinde kalmasına rağmen yarışmaya devam etmek istedi.

Sağlık görevlisinin "Bu kan durmaz" uyarısına rağmen devam etme kararı alan Bozbey'den kan kaybı yaşamaması için elini yukarıda tutması istendi.

Elini yukarıda tutmayı deneyen yarışmacının yöntemi işe yaramadı ve eli birkaç saniyede kanlar içinde kaldı.

Yeniden stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu, ancak Bozbey "Sosuma bakayım bir saniye" diyerek inatla yemek yapmaya devam etti.

SÜRESİ YETMEDİ

Şefler tarafından mücadeleci ruha sahip olması nedeniyle tebrik edilen Bozbey'in süresi yetmedi ve yemeğini yetiştiremedi. Düello sonunda Bozbey ve Rumeysa yarışmaya veda ederken günün birincisi Dilara oldu.