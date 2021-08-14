MasterChef yedek kadroya kimler girdi? 13 Ağustos 2021 MasterChef yedek kadroya giren isimler..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren on yarışmacının belli olmasının ardından 2. grubun yedek yarışmacıları belirlendi. Peki MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadeleleri devam ediyor.

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan 37. bölümünde, ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinin ardından 2. gruptan yedek kadroya alınan isimler belli oldu.

İkinci grubun yedek kadrosuna katılmak isteyen yarışmacılar, çanar enginar yemeği yapmak için mutfakta dakikalarla mücadele verdi.

Yemeği en kısa sürede tamamlayanlar, MasterChef’te yedek kadroya girmeyi garantilerken başarısız olanlar ise hayallerine veda etti.

Peki, MasterChef’te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte 13 Ağustos 2021 MasterChef yedek kadroya giren yarışmacıların isimleri...

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 10 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından sıra yedek yarışmacıların belirlenmesine geldi.

Dün akşam ekranlara getirilen bölümde çanak enginar yemeği, yedek kadroya alınacak isimler için belirleyici oldu. Çanak enginar yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, yedek kadronun ilk 3 ismini belirledi. Böylece Araz, Azize ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

İlk 3'e giremeyen yarışmacılar ise son 1'e kalabilmek adına şeftali ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Araz, Azize ve Samet'in ardından yedek kadroya 4. olarak giren yarışmacı Merve, 5. olarak giren isim ise Zerda oldu.

Rakiplerinden daha az başarılı yemek yaparak elenen yarışmacılar ise Lara, Ali, Hüseyin, Kutay ve Pınar oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSU