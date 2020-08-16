Tv8'de yayınlanan programın yeni bölümünde kıyasıya mücadele yaşandı. Ana yarışma kadrosuna katılma isteyen isimler hünerlerini gösterdi.

Tv8'de yayınlanan ekranların fenomen programı MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacıların hünerlerini sergilediği programda heyecan dolu anlar yaşandı.

Ana yarışma kadrosunda olacak son üç kişi için kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef’te bu akşam ilk olarak Mutancana yemeği yaptı.

Yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılara işkembe verildi ve hünerlerini sergilenmesi istendi.

BU AKŞAMIN KAZANANI CELAL OLDU

Mutancana yemeğini en iyi Celal, Arem, Ebru, Büşra ve Çağla final turunda yarıştı.

Final turunda ise yarışmacılara işkembeden yemek yapmaları istendi. Ebru yemeğini yetiştirmeyi başaramazken, kalan dört isim arasından Arem yarışmaya ilk veda eden kişi oldu.

Büşra'nın yaptığı yemek de jüri üyeleri tarafından yeterli görüşmesi ve Büşra da yarışmaya devam edemedi.

MasterChef'te bu akşam son ikiye kalan isimler Çağla ve Celal olurken, MasterChef ana kadroya katılan 14. isim olan ve bu akşamın en güzel yemeğini yapan isim Celal oldu.

MasterChef yeni bölümünde 14. isim Celal oldu VİDEO

