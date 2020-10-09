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    MasterChef'de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı

    Tv8'de yayınlanan MasterChef programında Kırmızı takım yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç, parmağını blendıra kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 11:18
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    MasterChef'de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı

    MasterChef Türkiye yarışmacılarından Sefa, bireysel dokunulmazlık oyununda blenderı çalıştırmak isterken parmağını kesti. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören diğer yarışmacıların ve şeflerin de yürekleri ağza geldi.

    Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna, kanı durdurması için havlu kağıt uzatıp sağlık görevlilerinden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşayan Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durduruldu. Gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sefa son durumu hakkında bilgi verdi; "Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyi durumdayım. Şu durumda bile saldırgan nitelikte mesaj atan arkadaşlar, yarışmanın stresi ve yorgunluğundan bir nebze olsun dalgınlığıma geldi, Allah düşmanınıza bile göstermesin"

    MasterChef'de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı ViDEO

    MasterChef de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı #1

    MasterChef de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı #2

    MasterChef de Sefa parmağını mutfak robotuna kaptırdı #3

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