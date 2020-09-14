Masterchef'e bu hafta Arem veda etti

Masterchef'e bu hafta Arem veda etti

Geçen hafta Masterchef'e yeniden katılan Arem, kaptan olarak tamamladığı haftada elendi.

MasterChef Türkiye’de haftanın elenen ismi belli oldu.

Geçtiğimiz hafta kıran kıran mücadele eden Mavi ve Kırmızı Takım yarışmacıları, hafta sonu yapılan eleme ile bir arkadaşlarına daha veda etti.

Kırmızı Takım’ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren haftada eleme potasına 6 isim girdi.

6 KİŞİLİK HEYECANLI POTA

Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray ve Arem’in kaldığı eleme potası büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in verdiği yemekleri en güzel şekilde sunan yarışmacılar, bir hafta daha kalmaya hak kazandı.

İki yarışmanın yapıldığı elemede, ilk olarak Ayyüce, Eray ve Ebru arkadaşlarının yanına dönebildi.

Son üçlüye ise Furkan, Duygu ve Arem kaldı.

Masterchef'e bu hafta Arem veda etti ViDEO

FURKAN EN İYİ TABAĞI ÇIKARDI

Şefler bu 3 yarışmacıdan ıstakoz harçlı bir makarna yapmasını istedi. Verilen kısa sürede en iyi yemeği Furkan en iyi yaparak, eleme potasından kurtuldu.

Son ikiye kalan Duygu ile Arem, adeta ecel terleri döktü.

DUYGU KALDI, AREM GİTTİ

Her hafta eleme potasında adı mutlaka olan Duygu, yine başarılı bir yemek yaparak MasterChef’te 1 hafta daha kalmayı garantiledi.

Yarışmanın eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çeken ismi Arem ise Masterchef'e veda etti.