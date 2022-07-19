MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programına sürpriz bir yarışmacı katıldı. Fatih Terim'in aşçısı olan Şükrü Kıyaklı, tam not aldı ve üst tura yükseldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

MasterChef'in son bölümünde ise programa katılan bir yarışmacı, izleyenleri şaşırttı.

Fatih Terim'in özel aşçısı çıktı

Eleme turunda yarışan Şükrü Kıyaklı isimli genç, Fatih Terim'in özel aşçısı çıktı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu belirterek "Bana sürpriz oldu" dedi.

Şükrü Kıyaklı "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince şefler Fatih Terim'in neleri yediğini sordu.

Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı



"Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor"

MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı... İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.

Yarışma için Levrek yapan Kıyaklı, jüri üyelerinden tam not alarak 3 evet ile üst tura çıktı.