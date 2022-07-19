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- MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı
MasterChef'e katılan yarışmacı izleyenleri şaşırttı
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 14:57
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.
MasterChef'in son bölümünde ise programa katılan bir yarışmacı, izleyenleri şaşırttı.
Fatih Terim'in özel aşçısı çıktı
Eleme turunda yarışan Şükrü Kıyaklı isimli genç, Fatih Terim'in özel aşçısı çıktı.
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu belirterek "Bana sürpriz oldu" dedi.
Şükrü Kıyaklı "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince şefler Fatih Terim'in neleri yediğini sordu.
Fatih Terim'in aşçısı MasterChef'e katıldı
"Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor"
MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı... İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.
Yarışma için Levrek yapan Kıyaklı, jüri üyelerinden tam not alarak 3 evet ile üst tura çıktı.