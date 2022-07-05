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MasterChef'e sürpriz ziyaretçi!
İmpataror lakaplı teknik direktör Fatih Terim, TV8'in fenomen yarışması MasterChef setini ziyaret etti.
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 16:44
MasterChef Türkiye 2022 sezon heyecanı başladı
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı fenomen yemek yarışma programı, eleme etabıyla devam ediyor.
Fatih Terim sürprizi
Galatasaray eski teknik direktörü Türk futbolunun İmparatoru Fatih Terim TV8’in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye’yi ziyaret etti.
Terim, fanatik Galatasaraylı olan şef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğraf çektirdi.
Terim’in programda görülüp görülmeyeceği ise merak ediliyor.