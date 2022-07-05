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    MasterChef'e sürpriz ziyaretçi!

    İmpataror lakaplı teknik direktör Fatih Terim, TV8'in fenomen yarışması MasterChef setini ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 16:44
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    MasterChef'e sürpriz ziyaretçi!

    MasterChef Türkiye 2022 sezon heyecanı başladı

    Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yer aldığı fenomen yemek yarışma programı, eleme etabıyla devam ediyor.

    Fatih Terim sürprizi

    Galatasaray eski teknik direktörü Türk futbolunun İmparatoru Fatih Terim TV8’in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye’yi ziyaret etti.

    Terim, fanatik Galatasaraylı olan şef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğraf çektirdi.

    Terim’in programda görülüp görülmeyeceği ise merak ediliyor.

    MasterChef e sürpriz ziyaretçi! #1


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