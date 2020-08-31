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    MasterChef'e veda eden isim Berk oldu

    Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te, eleme oyunu sonucu Berk yarışmaya veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 04:19
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    MasterChef'e veda eden isim Berk oldu

    Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, eleme oyunu oynandı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi.

    2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu.

    Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.

    MasterChef e veda eden isim Berk oldu #1

    ELENEN YARIŞMACI BERK OLDU

    Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim Berk oldu.

    MasterChef'e veda eden isim Berk oldu VİDEO

    MasterChef e veda eden isim Berk oldu #2

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