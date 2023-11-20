MasterChef'e veda etmişti! MasterChef Ayaz'dan ilk paylaşım geldi: 'Hata yaptım' MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden Ayaz Geçer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Ayaz Geçer'in o paylaşımı..

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Ayaz Geçer oldu.

Eleme potasından çıkamayan Ayaz yarışmaya veda ederek sevenlerini üzdü.

Yarışmaya veda eden Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile veda mesajı yayınladı.

Ayaz Geçer, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Ayaz Geçer yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Değerli şeflerim Somer Sivrioglu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Acun Medya, İrem Kanan, Bilgin Arslan ve MasterChef Türkiye ailesi başta olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.

MasterChef ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hata yaptım, kendimi yanlış ifade ettiğim için üzgünüm. Hepinizin desteği benim için çok değerli."