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    MasterChef'in çekik gözlü Burcu'su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu...

    MasterChef 2021 sezonunda dikkat çeken isimlerden olan Burcu Önal'ın yeni tarzı, takipçilerini şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 13:08
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    MasterChef'in çekik gözlü Burcu'su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu...

    MasterChef 2021 yarışmasında başarısı ve tarzıyla öne çıkan Burcu Önal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    MasterChef'te kendini kanıtlayan Önal, şimdilerde mesleğine devam ediyor.

    Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal, çekik gözleriyle Asyalılara benzetiliyordu.

    Sarışın oldu

    Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen MasterChef Burcu, son karesiyle takipçilerini şoke etti.

    Siyah saçlarını sarıya boyatan Burcu Önal adeta başka biri oldu.

    Ekranlarda sezon boyunca koyu renkli tarzıyla yer alan yarışmacının yeni tarzı, beğenildi.

    Newyork'tan pozlarını paylaşan MasteChef Burcu, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımına "Kim yorgun ben mi? Daha poz vereceğim ama aklımda menüler var. Bitirmem gereken yazılar, size vereceğim müthiş haberler off ne çok şey birikti. Olsun hepsinin içinde büyük müjdeler dolu." notunu düştü.

    MasterChef in çekik gözlü Burcu su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu... #1

    MasterChef in çekik gözlü Burcu su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu... #2

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    MasterChef in çekik gözlü Burcu su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu... #4

    MasterChef in çekik gözlü Burcu su artık başka birisi! Yeni imajını gören şoke oldu... #5


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