MasterChef'in çekildiği Aizanoi Antik Kenti nerede? Zeus Tapınağı görenleri büyülüyor...

MasterChef 28 Ekim çekimlerinin yapıldığı Aizanoi Antik Kenti, hem görselliği hem de tarihiyle seyircileri adeta büyüledi. Peki Aizanoi Antik Kenti nerede, hangi şehirde? İşte tarihi...

TV8 ekranlarının yemek yarışması MasterChef, Türkiye'nin tarihi yerlerine konuk olmaya devam ediyor.

28 Ekim Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde şefler, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ve dünyanın ilk ticaret borsa binasına ev sahipliği yapan antik kente konuk oluyor: Aizanoi...

İzleyiciler çekimlerin nerede gerçekleştiğini araştırıyor. Peki, MasterChef 28 Ekim nerede çekildi? Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? İşte tarihine ışık tutan bilgiler...

MASTERCHEF 28 EKİM NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef Türkiye'nin 101. bölümü Kütahya Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'nde çekildi.

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya'ya 50 kilometre uzaklıktadır.

AİZANOİ ANTİK KENTİ TARİHİ

Aizanoi kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür.

Helenistik Dönem'de bu bölge değişimli olarak Bergama'ya ve Bithynia'ya bağlı iken MÖ 133'de Roma egemenliğine girmiştir.

ROMA ETKİSİ

Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi'de kesin kentleşme bulgularına ancak MÖ 1'nci yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir.

Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi iken, 7'nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi'nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.

Aizanoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş,1830-1840'lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmıştır. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce ilk kazılar yapılmıştır. 1970 yılından bu yana her yıl düzenli olarak kazı çalışmaları devam etmektedir.

ANADOLU'NUN EN İYİ KORUNMUŞ ZEUS TAPINAĞI

Kalıntılar arasında Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, suyolları, kapı yapıları bulunmaktadır.

Aizanoi antik kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.