MasterChef'in elenen yarışmacısı Celal kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında? Celal Sarıgül'ün hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Celal Sarıgül'ün elenmesinin ardından 'MasterChef Celal kimdir?' merak konusu oldu. Son kez yarışan MasterChef Celal kimdir, kaç yaşında? Celal Sarıgül'ün hayatı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının elenen ismi belli oldu. MasterChef 2020'de yarışan Celal Sarıgül, gözyaşları ile MasterChef'e veda etti.

Peki, MasterChef'e veda eden Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında? İşte Celal Sarıgül'ün hayatı ve biyografisi...

ELENEN MASTERCHEF YARIŞMACISI CELAL'İN GÖZYAŞLARI

Dün akşam MasterChef 2020'de yapılan elemenin adaylarından olan Celal'in elenmesinin ardından MasterChef Celal'le ilgili merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

İddialı bir yarışmacı olan MasterChef Celal, 1994 yılında dünyaya geldi. 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs'ta yaşayan MasterChef Celal'in doğum yeri ise Antalya'dır.

Aşçılık işi ile uğraştığını belirten MasterChef Celal'in aktardığına göre, 6 yıldır otel ve restoranlarda aşçılık yapıyor.

Hayal olarak gördüğü MasterChef'te kalıcı olmak istediğini söyleyen MasterChef Celal, dün akşam elendi.