MasterChef'in elenen yarışmacısı Esra kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında? Esra Tokelli'nin hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli'nin elenmesinin ardından 'MasterChef Esra kimdir?' merak konusu oldu. Hayallerine veda eden MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında...

Masterchef Türkiye'nin bu sezon adından söz ettiren yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli, Masterchef'ten elendi. 41 yaşında olan Esra Tokelli, İstanbul'dan yarışmaya katılıyordu.

MasterChef hayallerine veda eden Esra Tokelli'nin hayatı seyirciler tarafından araştırılmaya başladı. Danilo şef'in imza tabağıyla elenen yarışmacı Esra Tokelli hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 41 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini eleyerek birinci oldu.

MasterChef 2020’de elenen Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor.Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME GECESİ

MasterChef’in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Dün akşam dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.

Eleme adayları Eray, Barbaros ve Esra kritik oyunda karşı karşıya geldi. Eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şef'in imza tabağı ruby oldu. Bu yemeğin yapılması için şeflerin verdiği süre ise 45 dakika olarak açıklandı.

Oyunda verilen sürenin sona ermesi ile şefler yapılan yemeklerin sunumunu ve tadını kontrol etti. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıklayan şeflere göre eleme oyununun en başarılı tabağını hazırlayan Eray oldu.

Son ikiye ise Esra ve Barbaros kaldı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen isim Esra oldu.