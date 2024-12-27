MasterChef'in ilk 5'i belli oldu! İşte finalistler...

Yağmur Dinç
Masterchef Türkiye'nin 2024 sezonu finale doğru ilerlerken, heyecan yükseliyor.
26 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, 5. ceketi kim giydi sorusu yanıt buldu.
Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ederken, son ceketi kazanan isim herkesin merak konusu oldu.
Böylelikle MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılar da belli oldu.
MASTERCHEF 2024 FİNALİSTLERİ
MasterChef Türkiye'de son ceketi jüri değerlendirmeleri sonucunda Erim'i eleyerek kazanan isim Semih oldu.
1- Beyza
2- Kerem
3- Onur
4- Eda
5- Semih