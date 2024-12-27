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MasterChef'in ilk 5'i belli oldu! İşte finalistler...

MasterChef'in ilk 5'i belli oldu! İşte finalistler... MasterChef 2024 macerasında son ceketi de kazanarak ana kadroya kalan 5 isim belli oldu. İşte MasterChef'in finalistleri...