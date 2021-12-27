MasterChef'in son kaptanı kim oldu? 27 Aralık MasterChef takımları...

MasterChef'in son kaptanı kim oldu? 27 Aralık MasterChef takımları...

27 Aralık Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen MasterChef'te son kaptanlık oyunu için kollar sıvandı. Peki MasterChef 2021'in son kaptanı kim oldu? İşte yaşananlar...

MasterChef Türkiye 2021’de finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta...

Yarışmada son altıya giren isimler netleşirken sezonun son kaptanlık oyunu için mücadele veriliyor.

MasterChef’in 27 Eylül Pazartesi bölümünde sezonun kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek "Beef Wellington" oldu.

143. bölümde bu yemeği en iyi şekilde hazırlayan kaptanlık oyununu kazanarak son Mavi takım kaptanı olacak. Sonrasında ise basketbol süper liginden altı basketbolcu, konuk olarak MasterChef’te yemek yapma hünerlerini sergileyecek.

MasterChef yeni bölümde kaptanlık oyununu kim kazanacak, takımlar nasıl oluşacak, ödül oyununu kim kazanacak merak ediliyor.

İşte yaşanan gelişmeler...

MASTERCHEF'İN SON KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de bu akşam sezonun son kaptanlık oyununu oynanıyor. Kazanan isim henüz netleşmedi.

Yarışmanın son bölümünde elenen isim Mert olmuştu. Son altıya kalan yarışmacılar, 19. haftanın ilk gününde Mavi takım kaptanı olmak için yarışıyor.

Şeflerin kazananı açıklamasının ardından haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

Kaptanlık oyununu kazanan Mavi takım kaptanı, rakibi Kırmızı takım kaptanını seçecek. İki kaptan, son kez takımları oluşturmak için yarışmacıları seçecek. Seçimler sonrasında ise Mavi takım ve Kırmızı takım kadroları belli olacak.