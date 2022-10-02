MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..

MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..

MasterChef Türkiye'de dün akşam büyük ödül heyecanı yaşandı.Yarışmacılar para ödülünün sahibi olabilmek için mücadele etti.İşte kazanan isim..

MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor.Yarışmada gün geçtikçe ödüller büyümeye devam ediyor.

Dün ekranlara gelen 88. bölümde mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi.Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu takımlardan 45'er adet suşi yapmalarını istedi.

En başarılı suşileri hazırlayan takım ödül oyununu kazanmaya hak kazandı.Şefler tadımlarını yaptıktan sonra kazanan takımı açıkladı.

Ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de dün oynanan ödül oyununda şeflerin beğenisini kazanarak daha başarılı tabaklar hazırlayan mavi takım oyunu kazanan taraf oldu.

Büyük ödülü kazanan yarışmacı belli oldu

Ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları daha sonra kendi aralarında yaptıkları bir yarışma ile büyük ödül için ter döktü.

Büyük ödülü alabilmek bireysel olarak mücadele eden mavi takımda büyük ödülü alan isim belli oldu.Şefler bu oyunda yarışmacılardan bir Fas yemeği olan ördek pastilla yapmalarını istedi.

Ördek pastillayı en başarılı şekilde yapan Büşra büyük ödülün sahibi oldu.MasterChef Türkiye'de dün akşamın ödülü 25 bin lira olarak açıklandı.