Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.210
-0.22%
BTXN Coin
11.34
-1.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de dün akşam büyük ödül heyecanı yaşandı.Yarışmacılar para ödülünün sahibi olabilmek için mücadele etti.İşte kazanan isim..
    • 02.10.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..

    MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün artıyor.Yarışmada gün geçtikçe ödüller büyümeye devam ediyor.

    Dün ekranlara gelen 88. bölümde mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi.Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu takımlardan 45'er adet suşi yapmalarını istedi.

    En başarılı suşileri hazırlayan takım ödül oyununu kazanmaya hak kazandı.Şefler tadımlarını yaptıktan sonra kazanan takımı açıkladı.

    MasterChef te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu.. #1

    Ödül oyununu kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'de dün oynanan ödül oyununda şeflerin beğenisini kazanarak daha başarılı tabaklar hazırlayan mavi takım oyunu kazanan taraf oldu.

    Büyük ödülü kazanan yarışmacı belli oldu

    Ödül oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları daha sonra kendi aralarında yaptıkları bir yarışma ile büyük ödül için ter döktü.

    Büyük ödülü alabilmek bireysel olarak mücadele eden mavi takımda büyük ödülü alan isim belli oldu.Şefler bu oyunda yarışmacılardan bir Fas yemeği olan ördek pastilla yapmalarını istedi.

    Ördek pastillayı en başarılı şekilde yapan Büşra büyük ödülün sahibi oldu.MasterChef Türkiye'de dün akşamın ödülü 25 bin lira olarak açıklandı.

    MasterChef te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu.. #2


    Juan Mata: Şampiyon olmak için kazanmalıyız
    Futbol

    Juan Mata: Şampiyon olmak için kazanmalıyız

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Mezarlığa dadanan hırsız demir kapıları çaldı
    3. Sayfa

    Mezarlığa dadanan hırsız demir kapıları çaldı

    Görüş Bildir