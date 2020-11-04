MasterChef'te 25 bin TL ödülü Uğur kazandı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bir ilk olarak gerçekleşen 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi Uğur oldu.

MasterChef'te yarışmacılar ilk defa ödül oyununda mücadele etti. MasterChef ödül oyunu, ilk olarak takım oyunu olarak oynandı.

Takımlar, kendilerine istenilen yemekleri yaptı. İlk oyunu kazanan takım, daha sonra kendi içinde bir oyun daha oynadı.

KIRMIZI TAKIM ÖDÜL OYUNUNDA YARIŞTI

MasterChef 2020'de ilk ödül oyununda kırmızı takım yarışmacıları ikinci tura çıktı. Bu turda yarışmacılara, üstü kapalı olarak sunulan beş taze baharattan seçim yapmaları istendi.

Yarışmacılar, kapakları kaldırarak şanslarına düşen taze baharat ile yapacakları yemekleri tasarladı ve ona göre market alışverişi yaptı

Kırmızı takımda bireysel ödül için mücadele veren yarışmacılar baharatlardan yaratıcı bir yemek yapmak için dakikalar ile yarıştı.

Özgül tarhun, Ebru - fesleğen, Serhat - dereotu, Barbaros biberiye, Uğur ise naneden yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.

25 BİN TL'NİN SAHİBİ UĞUR OLDU

Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve 5. olan isim Ebru oldu. Özgül 4. olurken, Serhat 3. oldu. Finale Barbaros ve Uğur kaldı.



Şefler yapılan değerlendirmeyi duyurdu ve 25 bin TL'nin sahibi Uğur oldu.