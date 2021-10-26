MasterChef'te 25 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef'te 25 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef'in yeni bölümünde en iyi çiğköfteyi yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü.

Çiğköfte yapmak için için ıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

En iyi çiğköfteyi yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanını seçti.

Peki, 25 Ekim MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF 25 EKİM KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te gecenin en iyi çiğ köftesini yapan Ateş, Mavi takım kaptanı oldu. Ateş, MasterChef 2021’in onuncu haftasında karşılaşacağı Kırmızı takım kaptanı olarak Pelin'i seçti.

KAPTANLAR DÜELLOSU

Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı, takımlarına avantajı kazandırmak için mutfağa bir kez daha girdi.

Şefler, yarışmacılardan on dakika içinde yaklaşık 2,5 kilo hamsiyi ayıklamasını istedi. Hamsi ayıklamada istenilen kriterler; sıfır kılçık, düzgün ve parçalanmamış şekilde olması idi.

Süre bitiminde şefler, kriterlere uyan hamsileri ayırıp tarttı ve kazanan isim belli oldu. Ateş 278 gram, Pelin 246 gram balık ayıkladı.

Böylece kaptanlar düellosunu kazanan Ateş yani Mavi takım oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara