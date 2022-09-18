MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün heyecanlı anlar yaşandı.İşte dün ekranlara gelen bölümde yaşananlar..

MasterChef Türkiye'de dün akşam yayınlanan bölümde iki farklı heyecan yaşandı.Hem yedeklerden ana kadroya girecek isim belirlendi hem de mavi ve kırmızı takım ödül oyununda kozlarını paylaştı.

İzleyicileri ekrana kilitleyen bölümde yedek yarışmacılar ana kadroya katılabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girdiler.Rakiplerinden daha başarılı tabaklar çıkartan isim ana kadroya girdi.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek kişinin belirleneceği oyunda şefler yarışmacılardan tavuklu siron yapmalarını istedi.Tavuklu siron yemeğini en başarılı şekilde yapan 4 isim final oyunu oynadı.

Final oyununa kalan Cenkay, Göktürk, Ege ve Tolga pırasa ile en lezzetli tabağı yapmak için yarıştılar.

Ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan isim Tolga oldu.

Ödül oyununu kazanan takım belli oldu

Dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyununu kazanan mavi takım oldu.