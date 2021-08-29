MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Ağustos yedeklerden ana kadroya geçen isim...

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 28 Ağustos yedeklerden ana kadroya geçen isim...

MasterChef Türkiye'de yedekler arasından ana kadroya girecek ilk yarışmacı belli oldu. 28 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde MasterChef hayallerine devam edecek isim kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu.

Ana ürün rezeneyi en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin kazanan yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek ilk yarışmacı da belli oldu.

Bölümü kaçıran seyirciler, ana kadroya hangi ismin girdiğini araştırıyor.

Peki MasterChef yedek kadrodan ana kadroya geçen yarışmacı kim oldu? İşte o isim...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

İlk turda, Rabia, Azize, Berk, Mustafa ve Rabia bir üst tura çıkmak için hak kazandı.

MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu.

Şefler yarışmacıların rezene ile yaptığı yemeklerin tadına baktı. Tadım sonrsı belirlenen isim Mustafa olarak açıklandı.