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    MasterChef'te Atike'nin şaşırtan sitemi: Şu an cehennemde gibiyim

    Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te yarışmacılardan Atike, kendisini yazanlara, "Benim şaşkınlığım 'Atike kesinlikle yazılmayacak' denmesi ve ardından potaya çıkarılmam" diyerek sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:01
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    MasterChef'te Atike'nin şaşırtan sitemi: Şu an cehennemde gibiyim

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı.

    Yarışmanın son bölümünde eleme oyunu oynandı, ipler iyice gerildi.

    Potada olan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih zamana karşı yarışırken en iyi tabağı çıkarmak için hünerlerini sergiledi.

    Atike sitem etti

    Fakat jüri üyeleriden söz alan Atike'nin yarışmacı arkadaşlarına ettiği sitem çok konuşuldu.

    Mehmet Şef'in "Atike, sen demişsin '3 çocuğum var. Onları bıraktım geldim. Bunun için mücadele ediyorum.' Bu düşüncelerle gelip baya da yedeklerde mücadele ettikten sonra. İlk hafta eleme potasındasın. Herkes kadar sen de gidebilirsin." sözleri üzerine konuşan Atike, kendisini eleme potasına sokan yarışmacı arkadaşlarını hedef aldı.

    "Kendimi kör kuyularda merdivensiz kalmış gibi hissediyorum"

    Atike şunları söyledi:

    Şu an cehennemde gibiyim zaten. Gelir gelmez kendimi kör kuyularda merdivensiz kalmış gibi hissediyorum. Kazanmaya geldim. Kazanmak için çabaladık. Ana kadroya tam girmişken eleme potasından eve dönmek asla istemiyorum. Böyle bir şey gelmeyecek. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size doğru düzgün bir tabak sunabilmek için çabalayacağım.

    İlk geldiğim zaman hiçbir şeyin farkında değildim. İlk başta şaşkın şaşkın gezindim. Uyum sağlayamadım. Yarışmanın stresi. Her şey ters köşe yapabiliyor çünkü burada"

    MasterChef te Atike nin şaşırtan sitemi: Şu an cehennemde gibiyim #1

    "Benim şaşkınlığım 'Atike kesinlikle yazılmayacak' denmesi ve ardından potaya çıkarılmam"

    Yarışmanın formatının dışında arkadaşlar da değişik davranabiliyor. Bir konuşulan doğru olmuyor. Söylenen söz içeride farklı yorumlanıyor. İçeride 'Atike'yi yazmayacağız' deyip sonrasında yaşananlar. Herkes yazabilir. Beni beni neden yazıp yazmadıklarını sorgulamam. Benim şaşkınlığım 'Atike kesinlikle yazılmayacak' denmesi ve ardından potaya çıkarılmam. Onların takdiri ama durum bu."

    Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada elenerek hayallerine veda eden yarışmacı Melih oldu.

    MasterChef te Atike nin şaşırtan sitemi: Şu an cehennemde gibiyim #2


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