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    MasterChef'te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde yarışma öncesi Esra ve Barbaros arasında tartışma çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 04:03
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    MasterChef'te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı

    Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 19 Ekim'de yayınlanan son bölümde kaptanlık oyunu oynanırken, haftanın takımları belli oldu.

    TARTIŞMA YAŞANDI

    Kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılar arasında tartışma çıktı. Esra'nın söz alması üzerine Barbaros ile tabak ve isim yazma konusunda gerginlik yaşandı.

    MasterChef'te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı VİDEO

    MAVİ TAKIM KAPTANI ERAY OLDU

    Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan Eray, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

    Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da Emir oldu.

    MasterChef te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı #1

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Eray(kaptan), Furkan, Serhat, Uğur Esra, Ayyüce, Ebru

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir(kaptan), Barbaros, Berker, Özgül, Sefa, Tanya,

    MasterChef te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı #2

    KAPTANLIK DÜELLOSUNU ERAY KAZANDI

    Mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleştirdi.

    İki kaptan arasında yapılan avantaj oyununu mavi takım kaptanı Eray kazandı.

    MasterChef te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı #3

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