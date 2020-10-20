Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde yarışma öncesi Esra ve Barbaros arasında tartışma çıktı.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 19 Ekim'de yayınlanan son bölümde kaptanlık oyunu oynanırken, haftanın takımları belli oldu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Kaptanlık oyunu öncesinde yarışmacılar arasında tartışma çıktı. Esra'nın söz alması üzerine Barbaros ile tabak ve isim yazma konusunda gerginlik yaşandı.

MasterChef'te Barbaros ile Esra arasında tartışma yaşandı VİDEO



MAVİ TAKIM KAPTANI ERAY OLDU

Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan Eray, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da Emir oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Eray(kaptan), Furkan, Serhat, Uğur Esra, Ayyüce, Ebru

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Emir(kaptan), Barbaros, Berker, Özgül, Sefa, Tanya,

KAPTANLIK DÜELLOSUNU ERAY KAZANDI

Mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleştirdi.

İki kaptan arasında yapılan avantaj oyununu mavi takım kaptanı Eray kazandı.