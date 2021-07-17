MasterChef'te bir ilk: Şefler hepsini gönderdi

MasterChef 2021 yarışmasında üçlü düellolar heyecanı sürerken bir ilk yaşandı. Şefler, yemeklerini beğenmedikleri yarışmacıların hepsini eleyerek daha önce almadıkları bir karar aldı.

MasterChef Türkiye 2021'in 16 Temmuz akşamı ekrana gelen son bölümünde ilginç bir karar alındı.

Fenomen yarışmanın ikinci üçlü düellosunda Münevver Duygu, Celal ve Batuhan, çok sevilen tatlılardan biri olan profiterolü yapmak için mücadele verdi.

Yarışmacılar, 45 dakikalık sürede ellerinden geleni yapsa da, şeflerin de kendilerinin de istediği gibi tabakları hazırlayamadılar.

ŞEFLER DUYURDU

Şefler tadım yaptıktan sonra tabakları değerlendirmeye aldı.

Yarışmacılar da yaptıkları tatlıyı beğenmediklerini kendi aralarında konuşarak dile getirildiler. Daha sonra şefler ise kararlarını açıkladılar.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok alışık olmadığımız bir durumla karşı karşıya kaldık ve aramızda konuştuk. Karara vardık" dedi.

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Somer Şef de, "Bir Masterchef klasiğini üçünüz de yapamadınız. 3 sezondur verdiğimiz klasik lezzetlerden bir tanesi. Maalesef elimizde profiterol benzeri bir ürün bile yok. O yüzden biz aramızda bir karar aldık. İlk kez böyle bir karar alıyoruz. Ve üçünüzü birden eliyoruz" ifadelerini kullandı.