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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı

    Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 04:34
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 04:34
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    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı

    Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 12 Eylül günü yayınlanan yeni bölümünde nefesler tutuldu.

    Yeni bölümde takımlar dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı.

    Zorlu geçen mücadelede, Silivri'ye konuk olan yarışmacılar doğal ürünlerle yemek yaptı.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı #1

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

    Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele verdiği dokunulmazlık oyununda Silivri'ye özel yemekler hazırlandı.

    Kendi topladıkları ürünlerle yemek yapan yarışmacılar manda yoğurdu, patlıcan silkme, Silivri köfte, kağıtta tekir, pandispanya yanında yalancı kaymak ve tarhana çorbası menüsünü hazırladı.

    Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakılmasının ardından kazanan takım mavi takım oldu.

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı #2

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BARBAROS OLDU

    MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

    40 dakikalık süre içerisinde yarışmacılardan tek tencerede, yaratıcı yemek hazırlaması istendi.

    Tanya ve Arem yanlış teknik oynadığı için oyundan men edildi.

    Oyunun sonunda kazanan isim Barbaros oldu.

    MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı VİDEO

    MasterChef te bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı #3

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